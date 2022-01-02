Семерых участников конфликта со стрельбой оперативно задержали на Гражданском проспекте

В отделении полиции 26-летняя женщина и 23-летний мужчина подали заявления о том, что в 01:10 неизвестные напали на них, угрожая ножом и стреляя дважды в их сторону.

В воскресенье, 29 сентября, примерно в 01:00 в полицию Калининского района поступило сообщение о конфликте с применением оружия во дворе дома 128 корпус 2 на Гражданском проспекте.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли по указанному адресу и задержали семерых участников происшествия, среди которых были три девушки в возрасте 29, 26 и 19 лет, а также четыре мужчины, которым 32, 29, 27 и 23 года. В отделении полиции 26-летняя женщина и 23-летний мужчина подали заявления о том, что в 01:10 неизвестные напали на них, угрожая ножом и стреляя дважды в их сторону. Злоумышленники также использовали аэрозольный баллончик, вырвав у мужчины сумку из рук.

Во время задержания был изъят пневматический пистолет и газовый баллончик. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

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Фото: Piter.TV