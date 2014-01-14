Пятилетний мальчик распорол живот на детской площадке в Купчино

Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

В Петербурге пятилетний мальчик получил серьезные травмы во время игры во дворе дома. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Ребенок играл во дворе, когда споткнулся и упал животом на торчащий из земли металлический уголок. Мальчика срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану лобной области и колото-проникающую рану живота. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV