Жительница Сестрорецка отравилась грибами и попала в реанимацию

Врачи НИИ им. Джанелидзе занимаются спасением 55-летней жительницы Курортного района Петербурга. Вечером в четверг, 26 сентября, ее привезли в больницу из Сестрорецка. Ее состояние оценивается как тяжелое, пациентка помещена в реанимационное отделение, информирует "Фонтанка".
По предварительной информации, женщина поужинала грибами, среди которых, предположительно, были ядовитые экземпляры. Место, откуда она взяла эти грибы, остается неизвестным.
Полиция начала проверку.
Ранее мы сообщили о том, что первокурсник умер в гостях у друга на Варшавской от отравления неизвестными веществами.
Фото: Piter.TV
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