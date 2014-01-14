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Жительница Сестрорецка отравилась грибами и попала в реанимацию
Сегодня, 9:22
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Жительница Сестрорецка отравилась грибами и попала в реанимацию

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Полиция начала проверку.

Врачи НИИ им. Джанелидзе занимаются спасением 55-летней жительницы Курортного района Петербурга. Вечером в четверг, 26 сентября, ее привезли в больницу из Сестрорецка. Ее состояние оценивается как тяжелое, пациентка помещена в реанимационное отделение, информирует "Фонтанка".

По предварительной информации, женщина поужинала грибами, среди которых, предположительно, были ядовитые экземпляры. Место, откуда она взяла эти грибы, остается неизвестным.

Полиция начала проверку.

Ранее мы сообщили о том, что первокурсник умер в гостях у друга на Варшавской от отравления неизвестными веществами.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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