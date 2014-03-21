Первокурсник умер в гостях у друга на Варшавской от отравления неизвестными веществами

Информация о том, откуда подростки взяли эти препараты, пока не раскрыта.

В Петербурге 16-летний студент первого курса скончался в гостях у друга после смешивания лекарств с алкоголем. Его приятель всё еще находится в токсикологическом отделении. Об этом сообщает spb.aif.ru.

Трагедия случилась 24 сентября в одной из квартир дома № 37 на Варшавской улице. Два подростка пришли к другу, чтобы поиграть в видеоигры. С собой они принесли сильнодействующие анальгетики, нейролептики и алкоголь. После употребления этих веществ молодые люди потеряли сознание. Когда хозяин квартиры попытался их разбудить, реакция не последовала. Парень понял, что друзьям плохо, и сразу вызвал скорую помощь.

Медицинские работники, прибывшие на вызов, констатировали смерть студента. Его друга, который находился в состоянии средней тяжести, доставили в больницу. Информация о том, откуда подростки взяли эти препараты, пока не раскрыта. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств данной ситуации.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудник петербургского музея выпил средство для пропитки деревьев и попал в реанимацию.

Фото: Piter.TV