Сотрудник петербургского музея выпил средство для пропитки деревьев и попал в реанимацию

Пострадавшего экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вечером в понедельник, 23 сентября, мужчина случайно выпил химический состав для обработки деревьев на территории Меншикова бастиона в Петропавловской крепости. По информации Neva.Today, 33-летний сотрудник музея, приняв одну бутылку за другую, сделал глоток средства, содержащего медь и другие вредные компоненты.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Его доставили в реанимационное отделение.

Государственный музей истории Санкт-Петербурга, частью которого является Петропавловская крепость, еще не предоставил комментариев по этому поводу. Продолжается выяснение обстоятельств инцидента. Проводится проверка.Начало формы

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Фото: Piter.TV