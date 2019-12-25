Подросток пострадал после шалости на эскалаторе в петербургском ТЦ

Вечером в воскресенье, 23 сентября, ученик восьмого класса оказался в реанимации после инцидента в торговом центре на улице Савушкина. По данным Piter.TV, 14-летний подросток пытался съехать по перилам эскалатора в ТРЦ "Меркурий", но не справился и упал со второго этажа.
Сейчас школьник находится в детской больнице святой Марии Магдалины. Медики диагностировали у него множественные травмы: переломы ребер, ушиб легкого и мягких тканей грудной клетки, а также множественные ссадины.
Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
Ранее мы сообщили о том, что мужчина упал с электросамоката и попал в реанимацию в Парголово.
Фото: Piter.TV
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