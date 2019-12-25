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Мужчина упал с электросамоката и попал в реанимацию в Парголово
Сегодня, 14:55
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Мужчина упал с электросамоката и попал в реанимацию в Парголово

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Медики оценивают его состояние как тяжелое.

В Выборгском районе Петербурга мужчина попал в реанимацию после падения с электросамоката. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Мужчина был доставлен в Елизаветинскую больницу рано утром 20 сентября. Он упал с электросамоката возле многоэтажного дома на улице Николая Рубцова в Парголово.

Медики оценивают его состояние как тяжелое. От пациента исходил запах алкоголя.

Ранее мы сообщили о том, что блокадница выпала из дверей автобуса на Комендантском проспекте.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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