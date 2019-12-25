Блокадница выпала из дверей автобуса на Комендантском проспекте

Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение.

В Приморском районе Петербурга пожилая женщина, пережившая блокаду Ленинграда, выпала из автобуса и получила серьезные травмы. Об этом сообщает издание "Фонтанка.ру".

84-летняя пенсионерка рассказала, что садилась в автобус на остановке на Комендантском проспекте. Транспорт начал движение, но двери оказались незакрытыми, и блокадница выпала прямо на дорогу. Женщина немедленно вызвала скорую помощь.

В больнице Святого Георгия у нее диагностировали перелом бедренной кости. Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение.

Ранее мы сообщили о том, что Kia Optima сбил пенсионерку на Среднегаванском.

Фото: citywalls.ru