Kia Optima сбил пенсионерку на Среднегаванском

После столкновения 68-летняя женщина выжила.

Вечером в четверг, 19 сентября, в Василеостровском районе Петербурга произошла авария с участием пожилой женщины, которая, пытаясь перейти дорогу в неразрешенном месте, попала под колеса автомобиля. Инцидент произошел приблизительно в 17:50 у дома номер 13 по Среднегаванскому проспекту, сообщается в публикации сообщества "Дорожный инспектор".

Согласно предварительным данным, 68-летнюю женщину сбил водитель автомобиля Kia Optima в тот момент, когда она выходила на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

После столкновения пенсионерка выжила. Она была госпитализирована с травмами средней степени тяжести.

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Фото: Piter.TV