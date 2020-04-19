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Пятиклассник на электросамокате пострадал в ДТП на Автовской
Сегодня, 9:28
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Пятиклассник на электросамокате пострадал в ДТП на Автовской

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По факту происшествия ведется проверка.

В среду, 18 сентября, у дома 8 по улице Автовская произошла авария. 72-летний водитель, управляя автомобилем Volvo ХС90, выезжал из двора и наехал на 12-летнего школьника, который передвигался по тротуару на электросамокате.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, вследствие ДТП пятиклассник получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу.

По факту происшествия ведется проверка.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Маршала Блюхера в ДТП с каршерингом и автобусом пострадала девятилетняя девочка.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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