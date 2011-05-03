На проспекте Маршала Блюхера в ДТП с каршерингом и автобусом пострадала девятилетняя девочка

В результате аварии пассажирка автобуса госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Калининском районе, в котором пострадала девятилетняя пассажирка автобуса. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 18 сентября у дома 9 по проспекту Маршала Блюхера 19-летний водитель, управляя каршеринговым автомобилем Volkswagen Polo, при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении справа по выделенной полосе маршрутным автобусом Volgabus. Им управлял 53-летний мужчина.

В результате аварии девятилетняя пассажирка автобуса госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: Piter.TV