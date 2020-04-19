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На проспекте Обуховской Обороны автомобиль ДПС сбил велосипедистку
Сегодня, 8:38
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На проспекте Обуховской Обороны автомобиль ДПС сбил велосипедистку

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Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение города.

Полицейская машина сбила велосипедистку в Невском районе Петербурга. Правоохранители по данному факту проводят проверку. 

По информации "Петербургского дневника", экипаж Госавтоинспекции Тосненского района Ленобласти, двигаясь на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, проехал на "красный" и сбил велосипедистку на перекрестке проспекта Обуховской Обороны и улицы Шелгунова.

Полиция оказала пострадавшей первую помощь, на место происшествия была вызвана "скорая". Петербурженку госпитализировали в медицинское учреждение города. 

Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее на Piter.TV: на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы в ДТП пострадали пешеходы. 

Фото: Piter.TV

Теги: полицейские сбили человека, проспект обуховской обороны
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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