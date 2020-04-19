На проспекте Обуховской Обороны автомобиль ДПС сбил велосипедистку

Полицейская машина сбила велосипедистку в Невском районе Петербурга. Правоохранители по данному факту проводят проверку.
По информации "Петербургского дневника", экипаж Госавтоинспекции Тосненского района Ленобласти, двигаясь на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, проехал на "красный" и сбил велосипедистку на перекрестке проспекта Обуховской Обороны и улицы Шелгунова.
Полиция оказала пострадавшей первую помощь, на место происшествия была вызвана "скорая". Петербурженку госпитализировали в медицинское учреждение города.
Обстоятельства случившегося уточняются.
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Фото: Piter.TV
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