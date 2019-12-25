Перед судом предстанет мужчина, проникший в магазин на проспекте Обуховской Обороны ради кражи алкоголя

Сумма ущерба – около 4 тыс. рублей.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего уроженца Республики Коми. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 161 УК РФ, рассказали в надзорном ведомстве 21 октября.

Вечером 30 апреля фигурант разбил камнем стекло на двери запасного входа в магазин на проспекте Обуховской Обороны. Через отверстие он пролез внутрь и похитил оттуда шесть бутылок крепкого алкоголя. Сумма ущерба – около 4 тыс. рублей. Мужчину поймали сотрудники полиции.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV