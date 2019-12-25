  1. Главная
Перед судом предстанет мужчина, проникший в магазин на проспекте Обуховской Обороны ради кражи алкоголя
Сегодня, 12:30
Сумма ущерба – около 4 тыс. рублей.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего уроженца Республики Коми. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 161 УК РФ, рассказали в надзорном ведомстве 21 октября. 

Вечером 30 апреля фигурант разбил камнем стекло на двери запасного входа в магазин на проспекте Обуховской Обороны. Через отверстие он пролез внутрь и похитил оттуда шесть бутылок крепкого алкоголя. Сумма ущерба – около 4 тыс. рублей. Мужчину поймали сотрудники полиции. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: полицейские в Петербурге накрыли банду гастролеров-аферистов, выманивавших деньги у пожилых граждан. 

Фото: Piter.TV 

