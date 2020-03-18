Полицейские в Петербурге накрыли банду гастролеров-аферистов, выманивавших деньги у пожилых граждан

Полиция проверяет возможные эпизоды аналогичных преступлений, пытаясь выявить точное количество жертв мошенников.

Вечером 25 июня 87-летнюю женщину, живущую в доме №33 по улице Партизана Германа, обманули мошенники, представившись сотрудниками службы замены денег. Воспользовавшись доверчивостью пенсионерки, злоумышленники проникли в её жилище и похитили крупную сумму — 400 тыс. рублей. Следствием было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("кража"). Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники петербургской полиции совместно с коллегами из МВД провели широкомасштабные розыскные мероприятия. Вскоре на территории Рязанской области были арестованы подозреваемые — ранее судимая пара: 38-летняя уроженка Владимира и её 33-летний знакомый из Смоленской области. Задержанных доставили в Петербург и заключили под стражу.

Следствие установило причастность к преступлению ещё двух членов банды, проживающих в Республике Адыгея. 26-летнего мужчину и 29-летнюю женщину также задержали и отправили в северную столицу для дальнейших разбирательств. Им также была избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается, сотрудники считают, что группа действовала серийно, похищая деньги у жителей Петербурга и регионов. Полиция проверяет возможные эпизоды аналогичных преступлений, пытаясь выявить точное количество жертв мошенников.

