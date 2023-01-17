В Петербурге задержали участников преступной группы за подмену аксессуаров к айфонам на маркетплейсе

За промежуток с мая 2023 по апрель 2024 года подозреваемые совершили 39 эпизодов хищений на сумму около 2 млн рублей.

Завершилось следствие по уголовному делу против членов организованной группы, обвиняемых в совершении мошенничества. Подсудимыми стали четыре жителя Петербурга: 22-летний лидер группировки, его старший брат возрастом 25 лет, а также два их друга 21 и 22 лет соответственно.

Установлено, что участники группы пользовались платформой известного маркетплейса для похищения аксессуаров Apple. Они создавали фейковые учетные записи на платформе, размещали и оплачивали заказы в специализированных магазинах электроники, выбирая фирменные аксессуары для смартфонов Apple, включая наушники и зарядки.

Получив товар в пункте выдачи заказов, один из сообщников доставлял его к ожидающему автомобилю, где группа заменяла подлинные изделия на дешевые аналоги, закупленные на рынке или у сомнительных продавцов онлайн-площадок. Упаковки с поддельными аксессуарами маскировались специально подобранными наклейками и маркировками, имитирующими оригинальный товар. Затем злоумышленники заявляли о желании вернуть якобы неисправные вещи продавцам, получали назад полную стоимость покупки, а сами оригинальные аксессуары сбывали через онлайн-объявления.

Правоохранительные органы смогли остановить преступников благодаря работе сотрудников отдела уголовного розыска ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Во время расследования обвиняемые компенсировали пострадавшим магазинами весь причинённый ущерб. Суд санкционировал меру пресечения в виде обязательства соблюдать ограничения свободы передвижения и надлежащего поведения для всех четырёх фигурантов.

Уголовоне дело по статье 159 УК РФ ("мошенничество") было передано в Московский районный суд Петербурга для дальнейшего судебного разбирательства.

Фото и видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти