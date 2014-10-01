На пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы в ДТП пострадали пешеходы

От столкновения Mazda и BMW один из автомобилей вылетел на тротуар.

Полиция проводит проверку по факту ДТП на перекрестке Бассейной улицы и Московского проспекта, в котором пострадали пешеходы. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне в 22:45 на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы столкнулись автомобили Mazda под управлением 45-летней женщины и BMW под управлением 35-летнего водителя.

От удара BMW выехал на тротуар и наехал на двух пешеходов, 58-летнего мужчину и 21-летнюю девушку. После этого иномарка врезалась в ларек, в котором в тот момент находилась 19-летняя девушка.

В результате ДТП мужчина-пешеход в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Девушки получили травмы средней степени тяжести, они также госпитализированы.

В Петербурге перед судом предстанет водитель автобуса, который сбил на пешеходном переходе женщину.

Фото: МВД

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