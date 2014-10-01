В Петербурге перед судом предстанет водитель автобуса, который сбил на пешеходном переходе женщину

В отношении 57-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья утверждено обвинительное заключение. Он обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя автобуса, сбившего женщину на пешеходном переходе в Московском районе Петербурга. Подробности рассказали в районной прокуратуре.

В отношении 57-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья утверждено обвинительное заключение. Он обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

По версии следствия, 2 мая 2024 года обвиняемый, управляя автобусом, на пересечении улицы Орджоникидзе и Витебского проспекта, при выполнении левого поворота не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, совершив на него наезд. В результате ДТП 55-летней женщине был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

Видео: прокуратура СПб