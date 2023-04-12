Водитель автобуса в Ленобласти попался за телефоном

Пассажиры заметили водителя автобуса с телефоном в руках.

В Ленинградской области водитель автобуса маршрута "Тосно — Петербург" ездил, держа телефон в руках, чем вызвал недовольство пассажиров. Госавтоинспекция оперативно установила личность 39-летнего водителя и привлекла его к ответственности, сообщает пресс-служба ведомства. Позднее областной комитет по транспорту опубликовал видео с извинениями мужчины. Автобус следовал по маршруту 610.

Вину свою признаю и раскаиваюсь. Приношу извинения за то, что подверг жизни и здоровье пассажиров опасности,



— заявил водитель

За нарушение правил эксплуатации транспортного средства во время движения ему назначен штраф в размере 1500 руб.

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга