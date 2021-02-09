Два пьяных постояльца загородного спа-отеля в Зеленогорске разнесли номер

Сумма ущерба составила 75 тысяч рублей.

Росгвардейцы задержали двух дебоширов, повредивших имущество пятизвездочной гостиницы в Курортном районе Петербурга. Подробностями поделились в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 24 августа персонал загородного спа-отеля на Приморском шоссе в Зеленогорске воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Прибывшим росгвардейцам девушка-администратор рассказала, что двое петербуржцев ведут себя неадекватно и ломают имущество отеля в одном из номеров.

В указанном номере правоохранители задержали двух молодых людей в возрасте 19 и 18 лет, которые после совместного распития спиртных напитков из хулиганских побуждений разбили посуду и плафон настенного светильника, сломали карниз, а также повредили шкаф и банкетку.

Наряд группы задержания доставил правонарушителей в 81 отдел полиции. Сумма ущерба составила 75 тысяч рублей.

Ранее на Маршала Блюхера нетрезвый петербуржец разбил локтем стекло чужой иномарки.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти