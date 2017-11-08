  1. Главная
На Маршала Блюхера нетрезвый петербуржец разбил локтем стекло чужой иномарки
Сегодня, 16:57
Росгвардейцы доставили задержанного в 66 отдел полиции.

Наряд Росгвардии задержал хулигана, разбившего стекло припаркованной иномарки в Красногвардейском районе.

Как рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, 17 августа ближе к полуночи правоохранителям поступила информация о том, что около жилого дома на проспекте Маршала Блюхера хулиган повредил припаркованный автомобиль Haval. По данному адресу незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали на месте происшествия нетрезвого 24-летнего мужчину, который разбил заднее стекло иномарки, ударив по нему локтем.

Росгвардейцы доставили задержанного в 66 отдел полиции. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

В Выборге нетрезвый водитель перевернул Audi: пострадала пассажирка.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти

Теги: haval, маршала блюхера, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

