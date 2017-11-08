В Выборге нетрезвый водитель перевернул Audi: пострадала пассажирка

По предварительной информации, водитель не справился с управлением на скорости.

В Выборге ночью произошло ДТП с участием автомобиля Audi. На перекрестке Крепостной улицы и бульвара Кутузова машина врезалась в ограждение и перевернулась. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

За рулем находился 34-летний мужчина. Он не получил серьезных травм, однако его пассажирка получила повреждения различной степени тяжести. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые вызвали скорую помощь и ДПС, а также задержали водителя до приезда полиции. Женщину госпитализировали.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением на скорости. Позднее выяснилось, что он находился в состоянии опьянения. Кроме того, мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти