Hyundai Creta сбила двух пешеходов и врезалась в стену дома в Петербурге

Мужчина за рулём Hyundai Creta выехал на тротуар, сбил двух пешеходов и врезался в стену дома 13. Один из пострадавших в тяжёлом состоянии с ушибом мозга, второй получил ушибы и ссадины. Водителя доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств ДТП.

В распоряжении 78.ru появилось видео момента дорожно-транспортного происшествия на Боткинской улице, 13. Водитель автомобиля Hyundai Creta выехал на тротуар, сбил двух пешеходов и врезался в стену здания. В результате аварии пострадали два человека.

По данным источника, водителя авто доставили в городскую больницу №16 в состоянии клинической смерти. Один из сбитых пешеходов находится в тяжёлом состоянии с ушибом мозга. У второго мужчины диагностированы ушибы и ссадины.

Прокуратура Выборгского района Петербурга взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сланцах на пересечении улиц Ломоносова и Жуковского водитель Geely 2000 года рождения не пропустил мотоцикл Yamaha под управлением мужчины 1986 года рождения и врезался в него.

Фото: пресс-служба ГАИ