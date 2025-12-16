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Hyundai Creta сбила двух пешеходов и врезалась в стену дома в Петербурге
Сегодня, 20:35
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Hyundai Creta сбила двух пешеходов и врезалась в стену дома в Петербурге

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Мужчина за рулём Hyundai Creta выехал на тротуар, сбил двух пешеходов и врезался в стену дома 13. Один из пострадавших в тяжёлом состоянии с ушибом мозга, второй получил ушибы и ссадины. Водителя доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств ДТП.

В распоряжении 78.ru появилось видео момента дорожно-транспортного происшествия на Боткинской улице, 13. Водитель автомобиля Hyundai Creta выехал на тротуар, сбил двух пешеходов и врезался в стену здания. В результате аварии пострадали два человека.

По данным источника, водителя авто доставили в городскую больницу №16 в состоянии клинической смерти. Один из сбитых пешеходов находится в тяжёлом состоянии с ушибом мозга. У второго мужчины диагностированы ушибы и ссадины.

Прокуратура Выборгского района Петербурга взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сланцах на пересечении улиц Ломоносова и Жуковского водитель Geely 2000 года рождения не пропустил мотоцикл Yamaha под управлением мужчины 1986 года рождения и врезался в него. 

Фото: пресс-служба ГАИ 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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