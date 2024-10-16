Прокуратура потребовала обеспечить безопасность для пешеходов с нарушениями зрения на Муринской дороге

Прокурор района внес представление об устранении нарушений в адрес СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга".

Прокуратура Красногвардейского района потребовала обеспечить безопасность для пешеходов с нарушениями зрения.

Районной прокуратурой установлено, что пешеходный переход рядом с домом 57 на Муринской дороге не оборудован предупреждающими тактильными-контрастными наземными указателями, направляющими слабовидящих граждан. Кроме того, отсутствует дублирование необходимой для инвалидов по зрению визуальной информации звуковыми сигналами.

Прокурор района внес представление об устранении нарушений в адрес СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга", которое находится на рассмотрении.

