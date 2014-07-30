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За 10 дней в Петербурге водители и пешеходы нарушили ПДД более 3 тыс. раз
Сегодня, 14:53
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За 10 дней в Петербурге водители и пешеходы нарушили ПДД более 3 тыс. раз

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В регионе состоялось мероприятие "Пешеход, пешеходный переход".

С 3 по 13 октября в Петербурге и Ленобласти проводилось профилактическое мероприятие "Пешеход, пешеходный переход". В ходе него инспекторы Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону контролировали соблюдение водителями ПДД в области проезда пешеходных переходов и правила пересечения проезжей части пешеходами.

За этот период было выявлено более 3 тыс. нарушений среди водителей, пассажиров и пешеходов. Чаще всего нарушали последние.  

Так, инспекторы составили свыше 1,8 тыс. административных материалов в соответствии с ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства ПДД) и более 1,2 тыс. – в соответствии со ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). 

В Ленобласти зафиксировано большее количество нарушений: дорожные полицейские выявили свыше 4 тыс. подобных нарушений. Из них порядка 2,7 тыс. – среди пешеходов, а 1,5 тыс. – среди водителей. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге проверили автомобили с иностранными номерами. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нарушение пдд, пешеходы
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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