В Петербурге проверили автомобили с иностранными номерами

Некоторые водители с иностранными номерами не торопятся ставить автомобиль на учет в МРЭО, ошибочно полагая, что это поможет им избежать штрафов с камер видеофиксации.

На прошлой неделе в Петербурге и Ленобласти Госавтоинспекция провела специализированный рейд, в рамках которого подверглись проверки автомобили с иностранными номерами.

Как напомнили в региональном МВД, в соответствии с законодательством любой иностранец может въехать в Россию и передвигаться по её территории на личном автомобиле с номерами того государства, где машина была зарегистрирована. В течение срока временного пребывания управлять таким автомобилем может только тот человек, который его ввез. Оба данных правила нередко игнорируются водителями, которые не торопятся ставить автомобиль на учет в МРЭО, ошибочно полагая, что это поможет им избежать штрафов с камер видеофиксации.

На деле же у сотрудников ГАИ разработан алгоритм, позволяющий выявлять в потоке машин "иностранцев"-нарушителей, в специальной базе которых копятся все их штрафы. За 8 месяцев 2024 года в Петербурге и Ленобласти произошло 340 ДТП по вине иностранных водителей.

В рамках рейда было проверено около полутора тысяч автомобилей-"иностранцев". На их счету оказалось 2361 административное правонарушение. Большинство остановленных водителей – граждане ближнего зарубежья и прибалтийских республик. Инспекторы вручили автолюбителям так называемые "письма счастья", размер штрафов по которым превысил в общей сложности 4,7 миллиона рублей. Рекордсменом среди остановленных автомобилей стал BMW, зарегистрированный в ближнем зарубежье. Его владелец за год 1453 раза нарушил ПДД, получив штрафы на 363 тысячи рублей. Автомобиль был изъят, а водитель доставлен в военкомат, где его поставили на воинский учет.

За наиболее серьезные нарушения ПДД изъят 91 автомобиль, все они помещены на спецстоянку. Так, 20 машин будут переданы в таможенные органы за нарушение процедуры временного ввоза. Полицейскими помимо прочего были выявлены и нарушения миграционного законодательства – более ста человек доставлены в территориальные отделы полиции и привлечены к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ.

Ранее один автолюбитель из Петербурга получил от ГАИ 133 штрафа на 672 млн рублей.

Видео: МВД