Автолюбитель из Петербурга получил от ГАИ 133 штрафа на 672 млн рублей

Для принудительного исполнения требований исполнительных документов средства были списаны с одного из банковских счетов нарушителя.

Автолюбитель, накопивший 133 штрафа ГИБДД, был вынужден оплатить задолженность в размере 133 тысяч рублей. Дополнительно ему пришлось погасить исполнительский сбор на сумму 86 тысяч рублей.

По данным Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу, уведомление о возбуждении сводного исполнительного производства не привело к какой-либо реакции со стороны должника.

Для принудительного исполнения требований исполнительных документов средства были списаны с одного из банковских счетов нарушителя. Общая сумма выплат составила почти 220 тысяч рублей. За девять месяцев приставы Санкт-Петербурга взыскали более 672 миллионов рублей штрафов ГИБДД.

Ранее мы сообщили о том, что приставы помогли петербуржцу захоронить урну с прахом шурина в семейной могиле.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу