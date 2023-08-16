Приставы помогли петербуржцу захоронить урну с прахом шурина в семейной могиле

Мужчина обратился в администрацию кладбища с просьбой о подзахоронении урны в могилу отца умершего, однако получил отказ из-за отсутствия документов, подтверждающих наличие других захороненных лиц в этом месте.

Приставы оказали помощь 77-летнему жителю Санкт-Петербурга в разрешении вопроса о захоронении урны с прахом его шурина в родственной семейной могиле. Конфликт с администрацией кладбища длился два года, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу.

История началась в январе 2022 года, когда умер брат супруги пенсионера, который был кремирован. Мужчина обратился в администрацию кладбища с просьбой о подзахоронении урны в могилу отца умершего, однако получил отказ из-за отсутствия документов, подтверждающих наличие других захороненных лиц в этом месте.

Пенсионер обратился в районный суд, который принял решение в его пользу, ссылаясь на законодательство, которое не требует предоставления подобных документов в данной ситуации. Суд обязал организацию выдать разрешение на захоронение и взыскал в пользу гражданина 140 тысяч рублей за юридические услуги. Однако организация отказалась исполнять решение суда, что привело к наложению запрета на регистрацию транспортных средств.

В конечном итоге, после встречи с приставом, представители должника и взыскателя пришли к соглашению, и права пенсионера были восстановлены.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец задолжал почти 730 тыс. рублей за коммунальные услуги.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу