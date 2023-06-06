Петербуржец задолжал почти 730 тыс. рублей за коммунальные услуги

Мужчина не хотел следить за своевременной оплатой коммунальных услуг, когда сдавал свое помещение в аренду медицинской клинике.

Жителю Центрального района Петербурга пришлось выплатить почти 730 тыс. рублей в пользу управляющей компании: 62-летний мужчина сдавал в аренду нежилое помещение площадью 100 квадратных метров на Большеохтинском проспекте, но при этом не платил за коммунальные услуги более трех лет. Информацию об этом предоставила пресс-служба ГУ ФССП РФ по Петербургу.

Как оказалось, петербуржец не хотел следить за своевременной оплатой коммунальных услуг, когда сдавал свое помещение в аренду медицинской клинике. После того как прошел добровольный срок для оплаты долга, были приняты принудительные меры в отношении имущества должника, а ему самому ограничили выезд за границу.

Мужчина решил найти средства для погашения задолженности, так как подобные обременения его не устраивали. После выплаты денег были сняты все принудительные меры.

За восемь месяцев этого года было взыскано более 1,4 млрд рублей коммунальных задолженностей.