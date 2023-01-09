С нетрезвых водителей в Петербурге взыскали более 20 млн рублей

За аналогичный период 2023 года судебные приставы возбудили на 443 аналогичных исполнительных производства больше, взыскано порядка 31 млн рублей.

За вождение в нетрезвом виде с начала года судебные приставы Петербурга взыскали с автомобилистов более 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по городу 17 сентября.

К 1 сентября было возбуждено 1,1 тыс. исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД, предусмотренных ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения) и ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

За аналогичный период 2023 года судебные приставы возбудили на 443 аналогичных исполнительных производства больше, взыскано порядка 31 млн рублей. В этом же году чаще всего должниками, севшими за руль в состоянии алкогольного опьянения, становились жители Красносельского, Фрунзенского и Выборгского районов.

Отметим, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель привлекается к административной ответственности, предусматривающей лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также взыскание штрафа в размере 30 тыс. рублей. Пресс-служба ГУ ФССП по Петербургу

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Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Петербургу