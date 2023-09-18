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На КАД Петербурга водитель BMW разогнался до 284 км/ч
17 сентября, 11:24
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На КАД Петербурга водитель BMW разогнался до 284 км/ч

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Второй стала машина Porsche с 283 км/ч.

В дорожном комитете Ленобласти 17 сентября поделились новыми антирекордами скорости, установленными за летний период. 

Один из популярных участков среди лихачей – отрезок Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга в сторону Выборгского шоссе от проспекта Энгельса. Максимум на ней – 284 км/ч на автомобиле BMW. Второй стала машина Porsche с 283 км/ч. 

Следующий участок автодороги, который водители путают с гоночным треком, – между Ропшинским и Гостилицким шоссе. Мотоциклист показал 250 км/ч при разрешенных 110 км/ч. 

Ранее мы рассказывали о том, что реверсивное движение на участке "Сортавалы" введено с 11 сентября. 

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: кад петербурга, лихачи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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