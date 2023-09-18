На КАД Петербурга водитель BMW разогнался до 284 км/ч

Второй стала машина Porsche с 283 км/ч.

В дорожном комитете Ленобласти 17 сентября поделились новыми антирекордами скорости, установленными за летний период.

Один из популярных участков среди лихачей – отрезок Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга в сторону Выборгского шоссе от проспекта Энгельса. Максимум на ней – 284 км/ч на автомобиле BMW. Второй стала машина Porsche с 283 км/ч.

Следующий участок автодороги, который водители путают с гоночным треком, – между Ропшинским и Гостилицким шоссе. Мотоциклист показал 250 км/ч при разрешенных 110 км/ч.

Ранее мы рассказывали о том, что реверсивное движение на участке "Сортавалы" введено с 11 сентября.

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти