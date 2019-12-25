Реверсивное движение на участке "Сортавалы" введено с 11 сентября

Максимальная скорость движения ограничена до 50 км/ч.

Автомобилистов на участке "Сортавалы" в Приозерском районе Ленинградской области ожидает реверсивное движение. Оно действует с 11 по 14 сентября на 137-м км дороги в Севастьяновском сельском поселении. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Реверс был введен для проведения ремонтных работ по устранению дефектов и повреждений дорожного покрытия.

Максимальная скорость движения ограничена до 50 км/ч.

Ранее мы сообщили о том, что с 11 по 16 сентября будут перекрыты два съезда на развязке КАД Петербурга с Приморским шоссе.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"