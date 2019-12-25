С 11 по 16 сентября будут перекрыты два съезда на развязке КАД Петербурга с Приморским шоссе

Будут производиться дорожные работы.

Два съезда на развязке Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга с Приморским шоссе перекроют. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 10 сентября.

Из-за дорожных работ с 11 по 16 сентября полностью перекроют съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе в направлении станций метрополитена "Беговая", "Черная речка" и "Старая Деревня" и съезд в направлении из Сестрорецка, с Приморского шоссе на внутреннее кольцо КАД. Движение по другим съездам будет осуществляться в штатном режиме.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). <…> ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства. Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Специалисты выполнят работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, деструктуризации и разборке цементно-песчаного основания, устройству основания из щебеночно-песчаной смеси, верхнего слоя основания и нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси. Генеральный подрядчик – АО "ВАД".

Ранее на Piter.TV: с 12 сентября движение ограничат в шести районах Петербурга.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"