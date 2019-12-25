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С 11 по 16 сентября будут перекрыты два съезда на развязке КАД Петербурга с Приморским шоссе
Сегодня, 13:25
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С 11 по 16 сентября будут перекрыты два съезда на развязке КАД Петербурга с Приморским шоссе

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Будут производиться дорожные работы.

Два съезда на развязке Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга с Приморским шоссе перекроют. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 10 сентября. 

Из-за дорожных работ с 11 по 16 сентября полностью перекроют съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе в направлении станций метрополитена "Беговая", "Черная речка" и "Старая Деревня" и съезд в направлении из Сестрорецка, с Приморского шоссе на внутреннее кольцо КАД. Движение по другим съездам будет осуществляться в штатном режиме. 

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). <…> ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства. 

Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Специалисты выполнят работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, деструктуризации и разборке цементно-песчаного основания, устройству основания из щебеночно-песчаной смеси, верхнего слоя основания и нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси. Генеральный подрядчик – АО "ВАД". 

Ранее на Piter.TV: с 12 сентября движение ограничат в шести районах Петербурга. 

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Теги: развязка кад с приморским шоссе, фку упрдор северо-запад
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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