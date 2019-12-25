С 12 сентября движение ограничат в шести районах Петербурга

Мера связана с ремонтными работами.

С 12 сентября движение для транспорта ограничат в шести районах Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

В Василеостровском районе из-за ремонта дорожного покрытия с 12 сентября по 15 октября закроют проезд по Биржевому проезду от дома 4А по Биржевой площади до Менделеевской линии, по Тифлисскому переулку у Биржевого проезда, а ограничат – по Биржевому проезду от Менделеевской линии до дома 4А по Биржевой площади.

В Невском районе в связи с производством работ по модернизации светофора с 12 сентября по 5 октября ограничат движение по улице Бабушкина на пересечении с Рабфаковской улицей. В Приморском районе с 12 по 15 сентября из-за ремонта газопровода перекроют проезд по Чистяковской улице от Сегаловой улицы до железнодорожных путей.

В Пушкинском районе с 12 по 13 сентября будут ремонтировать дорогу, поэтому ограничивается проезд в поселке Александровская по улице Редкое Кузьмино от улицы Возрождения до Усть-Славянского шоссе, с закрытием движения по улице Редкое Кузьмино в направлении от улицы Дружбы к улице Третьей Пятилетки.

Во Фрунзенском районе с 12 по 30 сентября планируется ремонт дорожного покрытия, из-за чего ограничивается движение по Дунайскому проспекту. В Центральном районе по этой же причине на один день, 12 сентября, с 16:00 закроют проезд по съезду на набережную Обводного канала с Лиговского проспекта от Ново-Каменного моста до Предтеченского моста, а 13 сентября станет недоступным съезд на набережную Обводного канала с Атаманской улицы.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее стало известно, что в пяти районах города с 9 и 11 сентября вводятся ограничения для транспорта.

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