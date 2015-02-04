В пяти районах Петербурга с 9 и 11 сентября вводятся ограничения для транспорта

Об ограничениях сообщили в ГАТИ города.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга проинформировала об ограничениях в движении для транспорта, которые вводятся с 9 и 11 сентября.

В Василеостровском районе с 11 по 12 сентября будут ремонтировать дорожное покрытие, в связи с чем не получится проехать по Румянцевской площади от улицы Репина до 2-3-й линий В. О. Также с 11 сентября по 14 октября из-за модернизации светофора ограничивается движение на перекрестке Наличной улицы и Малого проспекта В. О.

В Кировском районе на один день, 11 сентября, будут также ремонтировать дорогу, поэтому ограничат боковой проезд улицы Морской Пехоты у проспекта Маршала Жукова.

В Курортном районе с 9 по 20 сентября по этой же причине ограничивается движение по Зеленогорскому шоссе от проспекта Ленина в Зеленогорске до улицы Связи в Комарово, а закроется – по Зеленогорскому шоссе в направлении от проспекта Ленина к улице Связи, включая перекрестки.

В Пушкинском районе с 9 по 20 сентября закроют проезд для транспорта в Шушарах по Московскому шоссе, путепроводу №2 через Московское шоссе за Колпинским шоссе.

В Центральном районе с 11 по 17 сентября будут прокладывать газопровод, поэтому перекроют проезд по Рязанскому переулку от Лиговского проспекта до Воронежской улицы, с введением двустороннего движения на открытых участках Рязанского переулка.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. ГАТИ Петербурга

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