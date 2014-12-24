  1. Главная
В октябре в Петербурге и Ленобласти выявили свыше 800 пьяных водителей
Сегодня, 8:56
142
Более 340 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

На территории Петербурга и Ленобласти в октябре в ходе профилактического мероприятия выявили более 800 нетрезвых водителей. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по региону. 

Свыше 340 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Также пресекли 50 фактов повторного управления транспортными средствами в состоянии опьянения. В отношении нарушителей составлены административные материалы, ответственность предусматривает наложение штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением права управления на срок до 2 лет. 

В целях предотвращения трагических случаев Госавтоинспекция регулярно проводит профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 

Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: водителей свадебного кортежа в Петербурге наказали за пассажиров в люках. 

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Теги: госавтоинспекция, нетрезвые водители, пьяное вождение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

