В октябре в Петербурге и Ленобласти выявили свыше 800 пьяных водителей

На территории Петербурга и Ленобласти в октябре в ходе профилактического мероприятия выявили более 800 нетрезвых водителей. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по региону.

Свыше 340 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Также пресекли 50 фактов повторного управления транспортными средствами в состоянии опьянения. В отношении нарушителей составлены административные материалы, ответственность предусматривает наложение штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением права управления на срок до 2 лет.

В целях предотвращения трагических случаев Госавтоинспекция регулярно проводит профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции