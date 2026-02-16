BMW петербуржца отправили на спецстоянку после опасного маневра на перекрестке

Автомобиль был отправлен на спецстоянку для проверки подлинности VIN.

Сотрудники Госавтоинспекции поблагодарили петербуржцев, которые присылают в чат-бот "ГАИ Питера" видео с нарушениями ПДД. Так, благодаря бдительности одного из автомобилистов, правоохранители обратили внимание на видеозапись, где водитель BMW "совершил небезопасный маневр, создав угрозу для других участников движения".

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, инспекторы ДПС оперативно установили личность нарушителя – им оказался 27-летний мужчина. С ним провели профилактическую беседу, призванную напомнить о важности соблюдения ПДД. Кроме того, автомобиль был отправлен на спецстоянку для проверки подлинности VIN.

Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти еще раз напоминает: мощность вашего автомобиля – это не повод для опасных маневров и демонстрации превосходства на дороге. Любые попытки нарушить ПДД ради эффектных трюков будут пресечены, а виновные привлечены к ответственности.

Ранее 18-летний водитель Porsche пробил ограждение и влетел в Летний сад.

Видео: Telegram / Госавтоинспекция СПб и ЛО