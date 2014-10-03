Полёт над Лебяжьей канавкой: 18-летний водитель Porsche пробил ограждение и влетел в Летний сад

В результате ДТП пострадали четверо его пассажиров, включая 16-летнюю девушку.

В центре Петербурга автомобиль Porsche Cayenne пробил ограждение набережной Лебяжьей канавки, перелетел через канал и врезался в ограду Летнего сада. За рулем иномарки оказался 18-летний молодой человек, который только накануне отпраздновал совершеннолетие.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел ранним утром 15 февраля. Около 05:30 сотрудники ДПС заметили на набережной канала Грибоедова автомобиль Porsche Cayenne, который двигался от Невского проспекта в сторону Итальянской улицы.

Требование полицейских остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться, увеличив скорость. При повороте в сторону Мошкова переулка иномарку занесло. Машина пробила ограждение набережной Лебяжьей канавки, перелетела через канал и врезалась в ограждение Летнего сада.

За рулем оказался 18-летний петербуржец. По данным полиции, внешние признаки указывали на то, что молодой человек находится в состоянии опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Сам водитель чудом не пострадал. А вот его пассажирам повезло меньше. Четверо молодых людей — юноши 18 и 19 лет, а также 16-летняя девушка — получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV