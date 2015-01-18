В Якутии в ДТП погиб человек

Также сообщается о пяти пострадавших.

В Якутии в ДТП с участием двух автомобилей погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции республиканского МВД.

Инцидент произошел утром 24 марта на 629-м километре ФАД "Лена". По предварительной информации, водитель иномарки Toyota RAV4, следуя со стороны Алдана в направлении Нерюнгри, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем УАЗ.

В результате аварии водитель Toyota скончалась на месте. Также сообщается о пяти пострадавших, которые находились в салоне УАЗ. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Уточняются все обстоятельства ДТП.

Видео: Telegram / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ЯКУТИИ