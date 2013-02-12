В массовом ДТП под Уссурийском пострадали 25 машин

В результате массового ДТП под Уссурийском пострадали 25 машин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Инцидент произошел 20 марта на федеральной трассе Хабаровск – Владивосток. Отмечается, что несколько машин съехали с трассы, а одна из фур наехала на леерное ограждение. Движение по направлению из Владивостока открыто, но затруднено. В результате ДТП пострадал один человек. Погибших нет.

Для обогрева людей на месте работает подвижный пункт обогрева МЧС России. Выяснением обстоятельств аварии занимается региональная прокуратура. Отметим, что в регионе идет сильный снегопад.

Видео: Telegram / SHOT