  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:50
183
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Приморском крае полицейские задержали подозреваемых в серии автоподстав

0 0

Причиненный ущерб от их действий составил свыше пяти миллионов рублей.

В Приморском крае полицейские задержали подозреваемых в серии автоподстав. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в период с апреля 2021 по август 2024 года злоумышленники намеренно создавали аварийные ситуации и провоцировали ДТП. Аферисты собирали необходимые документы и подавали их в страховые компании для получения выплат.

Причиненный ущерб от их действий составил свыше пяти миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали супружескую пару. В ходе обыска они изъяли четыре автомобиля, которые могли использоваться для организации ДТП. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Москве пресекли крупное производство контрафактного алкоголя.

Видео: МВД России

Теги: автоподстава, ирина волк, мвд россии, приморский край
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии