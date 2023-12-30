Причиненный ущерб от их действий составил свыше пяти миллионов рублей.

В Приморском крае полицейские задержали подозреваемых в серии автоподстав. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в период с апреля 2021 по август 2024 года злоумышленники намеренно создавали аварийные ситуации и провоцировали ДТП. Аферисты собирали необходимые документы и подавали их в страховые компании для получения выплат.

Причиненный ущерб от их действий составил свыше пяти миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали супружескую пару. В ходе обыска они изъяли четыре автомобиля, которые могли использоваться для организации ДТП. Возбуждены уголовные дела.

Видео: МВД России