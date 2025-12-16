В Приморском крае прошел град размером с монету

В Приморском крае жителей поразил град размером с монету. Размер льдин достигал двух-трех сантиметров. Кадрами с места событий поделились 360.ru. По словам очевидцев, после того, как град закончился, начался дождь.
Отметим, что град выпадает чаще всего в тёплое время года из мощных кучево-дождевых облаков, сильно развитых вверх. Зародыши градин появляются в переохлаждённых облаках, когда отдельные капли случайно замерзают. Продолжительность осадков – от нескольких минут, очень редко – до одного часа.
Ранее сообщалось, что в Петербурге сохраняется пасмурная погода. Днём столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., оставаясь немного ниже климатической нормы.
