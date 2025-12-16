Влияние циклона: в Петербурге сохраняется пасмурная и сырая погода

Днём столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов, а в Ленинградской области температура будет колебаться в диапазоне +6…+11 градусов.

Сегодня погодные условия в городе на Неве по-прежнему определяет западная часть обширного циклона, центр которого находится над северо-востоком Европейской России. Из-за этого небо над регионом остаётся плотно затянутым облаками, что приведёт к кратковременным осадкам и не позволит воздуху прогреться. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Атмосферное давление продолжит свой рост и составит 758 мм рт. ст., оставаясь немного ниже климатической нормы. Ветер северо-западный, его скорость составит 4–9 м/с.

Фото: Piter.TV