В Петербурге в 2024 году к ответственности привлекли более 4 тыс. нетрезвых водителей

Из всех 134 женщины, остальные мужчины.

За 2024 год мировые судьи Петербурга привлекли к ответственности 4,1 тыс. водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также передачу управления машиной нетрезвому лицу (ст. 12.8 КоАП РФ). Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

По ч. 1 – 3,7 тыс. человек, всех лишили прав и оштрафовали на общую сумму 113,2 млн рублей. По ч. 2 – 99 лиц, 98 человек были оштрафованы на 2,9 млн рублей. А по ч. 3 – 270 лиц. Здесь предусмотрен арест. Так, арестовали 249 петербуржцев, 24 наказаны штрафами на сумму 720 тыс. рублей.

Из всех 4,1 тыс. человек 134 женщины, остальные мужчины. В 2023 году по этой статье к ответственности привлекли 4,4 тыс. лиц.

При этом отказываться от освидетельствования стали больше. В прошлом году по ст. 12.26 КоАП РФ привлекли к ответственности 4,2 тыс. человек (в 2023 году – 3,5 тыс.).

Уважаемые водители, берегите свою жизнь и жизнь других! Не садитесь выпившими за руль! Как правильно говорят умные люди: "На такси дешевле!". Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что трое петербуржцев получили по 4 года колонии за угон автомобилей.

Фото: Piter.TV