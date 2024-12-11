Трое петербуржцев получили по 4 года колонии за угон автомобилей

Злоумышленники похитили Toyota RAV4 и Lexus RX 350, нанеся их владельцам ущерб на 10,8 млн рублей.

Городская прокуратура сообщила о вынесении приговора по делу о хищении двух автомобилей в Московском районе Санкт-Петербурга. Артур Филиппов, Олег Беров и Сергей Егиазарян признаны виновными в краже в особо крупном размере и использовании поддельных номерных знаков.

По данным следствия, в декабре 2023 года злоумышленники похитили автомобиль Toyota RAV4, припаркованный на улице Димитрова. Ущерб составил более 3 млн рублей. В январе 2024 года они украли Lexus RX 350 на проспекте Космонавтов, причинив ущерб на 7,8 млн рублей. Для перемещения машин преступники использовали поддельные номера.

Суд назначил каждому из подсудимых наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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Фото: Piter.TV