В Петербурге нетрезвый водитель угнал каршеринг и совершил ДТП

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

В Петербурге нетрезвый водитель каршеринга обвиняется в угоне автомобиля. Рассказали в прокуратуре Красносельского района.

По версии следствия, 30 июля 2024 года 29-летний уроженец Новгородской области, не имея водительского удостоверения и права управлять транспортным средством, воспользовавшись чужим аккаунтом в мобильном приложении, угнал каршеринговый автомобиль. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель попал в аварию у дома 9 по улице Суворова, где и был задержан сотрудниками полиции.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон, то есть неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее был задержан угонщик иномарки за 2 млн рублей с улицы Жени Егоровой.

Фото: Piter.tv