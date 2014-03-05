Задержан угонщик иномарки за 2 млн рублей с улицы Жени Егоровой

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Правоохранители задержали угонщика иномарки в Выборгском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 20 мая поступила информация от 59-летнего местного жителя о хищении от дома 4 по улице Жени Егоровой его автомобиля Hyundai Solaris, который стоил 2 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

В Парголово около дома 43 по Вокзальному шоссе 16 октября за совершение этого преступления задержали 55-летнего мужчину. Приняты меры к поиску угнанной машины. Также проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников и дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Ранее на Piter.TV: в Московском районе из дилерского центра угнали Lexus.

Фото: Piter.TV