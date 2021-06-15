В Московском районе из дилерского центра угнали "Лексус"

Стоимость автомобиля составляет 22 млн рублей.

Из дилерского центра на Шереметьевской улице, 17, украли иномарку. Злоумышленник угнал находящийся на комиссии "Лексус". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Инцидент произошел накануне, 27 августа, в 01:40. Стоимость автомобиля составляет 22 млн рублей. На место случившегося прибыли сотрудники полиции Московского района. Сотрудник центра написал заявление.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данному факту проводится проверка, полицией приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.

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Фото: Piter.tv