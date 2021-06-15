В Московском районе из дилерского центра угнали "Лексус"

Из дилерского центра на Шереметьевской улице, 17, украли иномарку. Злоумышленник угнал находящийся на комиссии "Лексус". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.
Инцидент произошел накануне, 27 августа, в 01:40. Стоимость автомобиля составляет 22 млн рублей. На место случившегося прибыли сотрудники полиции Московского района. Сотрудник центра написал заявление.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данному факту проводится проверка, полицией приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.
Ранее мы писали, что житель Ленобласти похитил Mercedes у бывшей супруги.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все