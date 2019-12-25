Житель Ленобласти похитил Mercedes у бывшей супруги

Также женщина сообщила, что бывший муж избил её.

Полицейские задержали жителя Всеволожского района, похитившего автомобиль у бывшей супруги. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 15 июля обратилась 35-летняя женщина и сообщила, что её избил бывший супруг и угнал Mercedes.

На следующий день сотрудниками полиции у дома 9 по улице Школьная в поселке Бугры был обнаружен угнанный автомобиль, возле которого был задержан 57-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 (неправомерное завладение автомобилем) УК РФ.

Ранее в Ленобласти петербуржца задержали за угон катера в Крыму.

Фото: Piter.tv