В Ленобласти петербуржца задержали за угон катера в Крыму

Мужчина прятался от полиции почти восемь лет.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину из федерального розыска, угнавшего катер в Крыму. Он прятался от полиции восемь лет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне, 21 июня, во время оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска регионального Главка у дома 2 по Центральной улице в поселке Симагино Выборгского района (Ленобласть) задержан находящийся в федеральном розыске 40-летний петербуржец. Он обвиняется в угоне катера в 2016 году в Крыму.

Как оказалось, в августе 2016 года фигурант, находясь в селе Оленевка Черноморского района, открыто похитил катер "NRG-500", стоимостью более 800 тысяч рублей. Задержанный доставлен в отдел полиции для последующей передачи инициатору розыска.

Ранее Piter.TV сообщал, что нетрезвый мужчина угнал машину такси в Шушарах.

Фото: pxhere