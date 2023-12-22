Нетрезвый мужчина угнал машину такси в Шушарах

В биографии задержанного несколько судимостей, среди которых грабежи, кража и разбой.

Нетрезвый житель Шушар угнал машину такси. Поездка обернулась уголовным делом, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Пушкинского района 18 мая поступила информация об угоне такси Kia Rio от дома 5к1 по Первомайской улице. Через три минуты у этого же дома сотрудники ГИБДД задержали предполагаемого угонщика. Им оказался 40-летний неработающий местный житель.

В биографии задержанного несколько судимостей, среди которых грабежи, кража и разбой. Установлено, что, будучи нетрезвым, он увидел на улице таксиста, который ненадолго вышел, оставив ключ в замке зажигания. Сел в автомобиль и поехал. Кроме того, злоумышленник лишен права управления транспортным средством.

В отношении мужчины составлен протокол по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ. Возбуждено также уголовное дело по части 1 ст. 166 УК РФ (угон).

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти